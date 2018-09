Colucci: ‘Si è iniziato a discutere per una nuova Europa ancor più unita’

LUCCA – Si è tenuto lunedì 10 settembre l’incontro politico organizzato da Massimo Bulckaen e Francesco Colucci esponenti di +Europa per valutare se esistono le volontà e le condizioni per organizzare a Lucca come anche in Toscana, un ampio fronte Europeista in vista delle elezioni europee del maggio 2019.

Erano presenti esponenti della politica lucchese con storie politiche diverse, dalla destra alla sinistra e cittadini appassionati che non intendono rimanere semplici spettatori di fronte alla deriva nazionalista e sovranista che fa dell’Italia il motore politico principale per sfasciare Unione Europea facendo diventare Italia l’appendice meridionale dei paesi di Viesegrad.

Una proficua discussione con moltissimi interventi e pareri articolati.

La riunione si è conclusa con un arrivederci a nuovi e futuri incontri consapevoli che la discussione appena iniziata dovrà fare molta strada per riuscire a sensibilizzare nuovamente il popolo italiano sui grandi temi dell’Europa Unita, che deve anche essere certamente molto di più di quella di oggi.

Molto presto questa discussione sarà ripresa con altri appuntamenti: l’importante è stato iniziare a discutere. Un ringraziamento a tutti i presenti e a quanti hanno chiamato x dare adesione all’iniziativa pur non potendo questa volta partecipare.