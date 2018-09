Coltiva la marijuana nel giardino: in manette 55enne di Camporgiano

CAMPORGIANO – Stava innaffiando le piante di marijuana nel tardo pomeriggio, quando è stato sorpreso dai carabinieri mentre era intento a prendersi cura della sua coltivazione.

A scoprirlo sono stati i carabinieri della stazione di Camporgiano che hanno arrestato un uomo di 55 anni di Camporgiano, senza precedenti, per produzione e detenzione di sostanze stupefacenti.

Dopo aver scoperto l’uomo che si prendeva cura delle pianticelle, i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo che ha fatto trovare loro altre 17 piante sempre di marijuana, coltivate nel giardino nei pressi della casa dell’uomo. Tutta la droga trovata è stata posta sotto sequestro, mentre l’uomo è stato portato alla caserma per le formalità di rito, per poi metterlo agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di fronte al giudice per la direttissima. Al termine dell’udienza, l’uomo è stato condannato a 4 mesi (pena sospesa) e al pagamento di una multa di 850 euro ed è stato rimesso in libertà.