 “Colour Behind Walls”, Andrea Biagioni presenta in anteprima il suo nuovo disco

LUCCA – “Colour Behind Walls”, l’imperdibile appuntamento in una notte d’estate sulle note del cantautore lucchese Andrea Biagioni.

Martedì 11 giugno, alle 21, nei sotterranei del baluardo di S. Paolino prenderà vita uno show unico nel suo genere, una live session con Andrea Biagioni che suonerà gli 8 brani inediti del suo nuovo disco in uscita a settembre 2019.

Lo spettacolo sarà filmato e diventerà poi il videoclip di un brano con il pubblico che ne farà parte.

“Pranzo di Famiglia” è questo il nome del nuovo album dell’artista, in uscita dopo l’estate dopo un lavoro durato 3 anni.

L’idea nasce con la collaborazione tra Andrea Biagioni e un disegnatore-stilista e sceneggiatore con il quale il cantautore ha lavorato pensando di rendere l’immagine parte fondamentale del progetto.

Il disco sarà interamente in lingua italiana e racchiuderà nei brani e nel sound degli arrangiamenti le sonorità della cultura folk blues americana richiamando anche la musica Ambient dagli anni ’90 ad oggi. Una scelta stilistica particolare che deriva dall’esigenza di Biagioni di raccontare quello che è la realtà musicale che appartiene alla sua crescita.

“Ho fatto una scelta drastica e rischiosa allo stesso tempo, per seguire realmente la musica che più mi appartiene evitando così di snaturare la mia persona” racconta così il cantautore.

Ogni singolo brano rappresenta un momento autobiografico dove le parole sono racchiuse in un micro-mondo sonoro che ne sottolinea l’importanza creando così una reale call & response all’interno di ogni singolo brano.

L’intero disco è stato suonato in diretta per dare all’ascoltatore la dinamica reale di un sound più simile possibile all’esibizione live.

Un appuntamento raro quello di martedì 11 giugno, in un posto che già racchiude una magia particolare e che con le note di Andrea Biagioni creerà uno spettacolo unico nel suo genere.