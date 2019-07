“Colleghi & Carogne” in libreria il libro di Marco Innocenti

LUCCA – La stoffa del giornalista si sente tutta nello srotolarsi di una vicenda che non è un giallo, né un triller in senso proprio, ma che riesce ad attingere proprio dall’attualità della cronaca tutto il magnetismo della narrazione.

E giornalista è infatti l’autore, Marco (Amerigo) Innocenti, lucchese, che è oggi alla sue seconda prova letteraria con questo avvincente Colleghi e carogne edito da Pacini Fazzi così come nel 1997 il suo Podere a mezza costa, prima e felice prova di narrativa.

Un libro che sa avvincere raccontandoci tutta la trivialità che si può nascondere dietro le scrivanie degli uffici dove colleghi “carogne” stimolano i migliori ad abbandonare, magari per la pensione anticipata, un lavoro che amano lasciando, esausti, sul campo a sbranarsi i peggiori fra noi.

“Un manuale di autodifesa” questo potrebbe essere il sottotitolo suggerito dall’autore dedicato ai migliori che poi capitolano sotto la indefessa attività delle impenitenti ‘carogne’. Una storia di umane miserie, sempre, purtroppo, di grande attualità in questa Italia che pare aver acquisito il malaffare nel proprio DNA, una storia che si tinge di giallo avvincendo il lettore fino all’ultima battuta prima di scoprire chi ha tessuto l’agguato ai danni del direttore della società comunale di riscossione e alla classica bella donna amante di turno del capufficio.

Gli ingredienti ci sono tutti per una storia che avvince e attrae…

“A tutte le persone oneste, preparate e capaci, ma senza santi in paradiso e per questo vessate e discriminate nei luoghi di lavoro”, recita l’incipit-dedica dell’autore… una verità disarmante di fronte alla quale non ci vogliamo arrendere.

Marco Amerigo Innocenti, giornalista professionista dal 1981, ha lavorato per i quotidiani La Nazione (come collaboratore) fino al 1973, Paese Sera (come corrispondente) fino al 1978 e successivamente ha lavorato per Il Tirreno di cui è stato vice-caporedattore responsabile delle cronache di Lucca, Pistoia e Montecatini. E’ stato corrispondente dell’Ansa e collaboratore di Repubblica. Ha scritt anche per L’Espresso, Epoca e Toscana Qui. Attualmente tiene con altri colleghi il blog “Altra Toscana.info”

Nel 1997 ha edito con Pacini Fazzi il romanzo Il Podere a mezza costa