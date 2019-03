Cnv: l’incontro con Francesco Petrini e l’esperienza dei Custodi della Città

LUCCA – Francesco Petrini sarà il protagonista del prossimo degli appuntamenti “di Lunedì – il secondo del mese” organizzati dal Centro Nazionale per il Volontariato. L’incontro è in programma l’11 marzo dalle 17 alle 19 nella sede del Cnv. La relazione di Petrini sarà incentrata sull’ esperienza dell’Associazione Custodi della Città per gli Stati Generali sulla Cultura, da lui fondata. Quello di marzo è il quarto degli incontri, partiti a dicembre e voluti dal presidente del Cnv Pier Giorgio Licheri per condividere con il territorio analisi e riflessioni su cosa significhi fare oggi volontariato e come si possa vivere l’esperienza della solidarietà.

Francesco Petrini è un dirigente scolastico in pensione e nonno di quattro nipoti. Durante la sua esperienza di insegnante si è sempre dimostrato attento alle tematiche socio-culturali del territorio. E’ autore, oltre che di numerosi saggi su riviste varie, di due libri: “L’industrializzazione in Lucchesia. 1880-1901”, edito da Maria Pacini Fazzi nel 2016 e “Lucca. Memorie, vissuti e percorsi eccentrici alla scoperta del Genius loci”, edito da TraLeRighe Libri nel 2018. L’incontro è aperto alla partecipazione di chiunque sia interessato e si svolgerà nella sede del Cnv in via Catalani 158 a Lucca.