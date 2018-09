Cna organizza giovedì una riunione sulla fatturazione elettronica

LUCCA – La Cna di Lucca ha organizzato nella propria sede sulla via Romana, per giovedì 20 settembre alle 17.30, un incontro di approfondimento sul tema “Fatturazione elettronica B2B”.

Il 1 gennaio 2019 entrerà in vigore l’obbligo di emissione della fattura elettronica per tutte le imprese ad eccezione dei soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio o del regime forfettario.

Nel corso dell’incontro saranno analizzate le principali novità della normativa e presentate le soluzioni di Cna per gestire la compilazione, l’emissione, la ricezione e la conservazione delle fatture elettroniche fra imprese.

Ne parleranno Andrea Giannecchini (presidente di Cna Lucca), Giancarla Porro “illustrazione della parte normativa e del processo B2B”, Fabio D’Angelo e Lorenzo Belli, “funzionalità del portale Indicom e esempi pratici”, Brunella Bini (direttore della società di servizi di Cna di Lucca). Al termine dell’incontro sarà dedicato ampio spazio alle domande dei partecipanti. La partecipazione è gratuita ma si prega di confermare la presenza scrivendo a info@nullcnalucca.it.