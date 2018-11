Claudio Menconi e i Lions insieme per la Croce Verde

CASTELNUOVO – Giovedì 8 novembre presso il Ristorante La Lanterna è andato in scena l’incredibile Show Cooking di Claudio Menconi, lo Chef intagliatore re del Food Design che, in diretta, davanti al numerosissimo pubblico, si è esibito nella sua arte di intagliare frutta e verdura realizzando uno splendido centro tavola natalizio e mostrando come, con lo scarto delle verdure di cucina, si possono realizzare simpaticissime decorazioni. L’evento è nato per

raccogliere fondi a favore della Croce Verde di Castelnuovo di Garfagnana.

“La serata, condotta dal Cerimoniere del Club Emilio Maggiore, è stata voluta fortemente dal Lions Club Garfagnana – ci racconta Carlo Puccini Presidente Lions Club Garfagnana – e si è conclusa con la raccolta di una consistente somma che è stata consegnata alla Responsabile della sezione di Castelnuovo di Garfagnana della Croce Verde P.A. di Lucca Arletta Tortelli. La solidarietà unisce proprio tutti ed è un forte anello della comunità, ed il Lions Club Garfagnana, nel mettere in pratica il suo motto We Serve, ha nuovamente fatto opera di sussistenza sul territorio di competenza.

Grazie a tutti coloro che hanno reso possibile la riuscita di questo evento di beneficenza, aiutati in questo anche da alcune aziende che hanno permesso la perfetta riuscita della serata stessa: Theobroma – capolavori di dolcezza,

gelateria e cioccolateria di Fornaci di Barga, La Lanterna Hotel Ristorante di Castelnuovo di Garfagnana, Pighini Elettrodomestici di Castiglione di Garfagnana e Studio 92 Servizi Aziendali di Barga”.