Claudio Lleshi da Altopascio a Roma per la nazionale albanese

ALTOPASCIO – Albania chiama Italia, nello specifico Tau Calcio Altopascio. Un’altra convocazione di livello per Claudio Lleshi, classe 2004, militante negli Allievi B del Centro di Formazione Inter di Altopascio. Anche lui, infatti, è stato convocato a Roma per partecipare ai provini per le nazionali albanesi under. Dedicate ai ragazzi nati nel 2004, 2005, 2006 e 2007, le selezioni sono state indette direttamente dall’Albania Football Association.

«Sono contento di questa esperienza – ha commentato Claudio Lleshi -, ci hanno fatto lasciare il numero di telefono e adesso sto aspettando di sapere cosa succederà. Mi ha fatto molto piacere essere convocato per la nazionale albanese. Sono nato in Italia, ho la doppia cittadinanza, mi sento comunque orgoglioso di aver partecipato al provino. Com’è stare al Tau? È bello, è un divertimento. Ho imparato che nel calcio, come nella vita, bisogna crederci sempre e arrendersi mai. Non ho un idolo a cui guardare nel mio ruolo: se voglio raggiungere un obiettivo lo voglio fare con la mia mentalità, con il mio approccio, con la mia ambizione e determinazione. Il tutto sempre seguendo i consigli del mister e della società».

Molto soddisfatto anche il direttore sportivo, Dante Lucarelli, che trova in questa ulteriore convocazione la conferma di un lavoro di qualità messo in piedi dal Tau Calcio.

«Claudio si aggiunge ai tanti altri ragazzi Tau che in queste settimane e in questi mesi sono stati convocati per le varie rappresentative nazionali e regionali – commenta Lucarelli -. Sono la dimostrazione di come un lavoro costante e di qualità, programmato e creato sempre in modo sinergico con l’Inter, possa portare a risultati importanti: è il metodo Tau, che vuole accompagnare i ragazzi in ogni fase della crescita, sviluppandone capacità, talento, ambizioni. A Claudio e a tutti gli altri convocati faccio un grande in bocca al lupo».