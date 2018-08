Claudio Capotondi al MuSA per l’ultimo appuntamento della stagione di “Conversazioni con l’artista”

PIETRASANTA – L’appuntamento conclusivo del ciclo estivo di Conversazioni con l’artista in programma venerdì 24 agosto alle ore 18:30 al MuSA vede protagonista l’artista Claudio Capotondi.

Un’artista che ha scoperto quasi per gioco la sua innata dote artistica, che ha studiato e lavorato a Roma, a Salisburgo e a New York.

L’idea artistica nasce e prende forma nel suo studio trasformandosi in creazioni informali ed astratte, realizzate principalmente in marmo bianco “statuario”, anche se ama utilizzare anche granito, porfido e basalto.

Le sue opere si trovano in numerose collezioni pubbliche e sono esposte in tutto il mondo: a Vienna, a Roma, a Modena, In Libia, in Finlandia, negli Stati Uniti.

A Pietrasanta ha trovato il luogo ideale dove vivere e lavorare, come lui stesso ha affermato: “L’artigiano pietrasantino è una figura indispensabile all’artista che con la sua maestria e le sue capacità riesce a trasferire nella materia la forma ideata dall’artista”.

Durante la conversazione in programma al MuSa, Claudio Capotondi racconterà aneddoti della sua vita e del suo lavoro, contemporaneamente immagini e video che ripercorrono i suoi anni lavorativi, i suoi successi e le sue opere saranno riprodotte sui grandi schermi del MuSA.

Al termine dell’evento, previsto per le 20:30 sarà servito un aperitivo.

L’evento è gratuito, ma si richiede di prenotare on line la partecipazione sul sito: www.musapietrasanta.it