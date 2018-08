CIVITALI-PALADINI: sarà la ditta “Algeco” a fornire i moduli prefabbricati da sistemare nell’area del Campo di Marte e all’Itc Carrara

LUCCA – Sarà la ditta “Algeco” spa di Marcignago (Pavia) a fornire nei prossimi giorni alla Provincia di Lucca i 19 moduli prefabbricati per l’attività didattica degli istituti scolastici superiori Paladini e Civitali di Lucca che, dallo scorso giugno, non possono più essere ospitati nell’antico convento di S. Nicolao fino alla conclusione degli interventi di messa in sicurezza statica dell’edificio resi necessari dai risultati sull’indagine della vulnerabilità sismica.

Oggi (28 agosto), infatti, sono state aperte le buste della gara pubblica indetta dall’amministrazione provinciale. L’unica offerta pervenuta è stata quella della ditta “Algeco” che quindi noleggerà alla Provincia i moduli provvisori prefabbricati che saranno installati nell’area del Campo di Marte (14 moduli) e negli spazi esterni dell’Itc “Carrara” (5 moduli).

La ditta ha praticato un ribasso d’asta di poco superiore al 10 per cento mentre il costo del noleggio dei moduli sarà di 242 mila euro per il triennio 2018-2020.

La consegna dei moduli prefabbricati avverrà nel più breve tempo possibile, in via d’urgenza e prima della firma del contratto d’appalto ai sensi della normativa vigente.

«Un altro importante passo in avanti per le scuole è stato fatto – dichiara il presidente della Provincia Luca Menesini – . È una lotta contro il tempo, ma noi non molliamo e lavoriamo con tempestività e serietà su tutti i fronti. Proprio in quest’ottica, giovedì mattina (il 30 agosto – ndr) facciamo un sopralluogo all’Itc Carrara e a Campo di Marte con i presidi dei tre istituti interessati. Ci confronteremo con loro con le ipotesi di dislocazione dei locali pensata e ascolteremo le loro necessità. Tutti insieme, nel rispetto dei ruoli e del senso di comunità, possiamo trovare soluzioni appropriate e mostrare agli adolescenti che collaborare e trovare sintesi rappresenta la strada migliore per affrontare le difficoltà che possono capitare. Sono sicuro che faremo un bel lavoro e ringrazio per questo i dipendenti della Provincia, i dirigenti scolastici, gli insegnanti, gli studenti e i genitori».

Continuano intanto gli interventi di predisposizione degli spazi della Palazzina n. 7 del Campo di Marte dove troveranno posto 11 aule didattiche del Paladini oltre a 2 laboratori, nonché gli uffici della dirigenza scolastica e della segreteria amministrativa.