Civiche di centrodestra: ‘Parte la svendita del Campo di Marte: il Comune si piega ai diktat della Regione’

LUCCA – «Siamo Lucca e Lucca in Movimento sono contrarie alla sistemazione degli alunni nei container in un’area del Campo di Marte, perché si doveva cercare, anche all’interno delle più recenti strutture dell’ex ospedale, una più dignitosa sistemazione al pari dell’attuale attuale collocazione presso l’ex Centro Trasfusionale degli studenti del Liceo delle Scienze Umane Paladini. Ma c’è di più: i nostri cinque consiglieri comunali sono usciti dall’aula non votando l’approvazione della variante urbanistica, perché al suo interno nasconde la possibilità di svendere la struttura e partire con una spartizione del territorio del Campo di Marte, che nel nostro programma elettorale ne vuole l’esclusiva destinazione Socio Sanitaria a servizio del 170.000 residenti nella piana di Lucca». A sostenerlo, in una nota, sono le due liste civiche che hanno come loro leader l’ex candidato sindaco Remo Santini.

Durante la seduta, a catalizzare l’attenzione e a scatenare il dibattito è stata la presa di posizione del consigliere Alessandro Di Vito. «L’assessore Mammini non è riuscita a tranquillizzarci – proseguono le liste civiche -. Il Comune ha già una progettualità sul Campo di Marte? Non pare, e comunque è prona ai diktat regionali. Per dare il via libera avevamo chiesto che si togliesse dal provvedimento l’articolo 7 dell’Accordo di programma tra Regione, Provincia, Comune e Azienda USL nel quale è stato, incomprensibilmente, inserito l’Accodo di Programma del 2005 sul Nuovo ospedale. E in cui si legge di una modifica da fare entro fine anno per mettere in ordine i conti, oltre che stabilire nero su bianco la possibile vendita di porzioni del complesso. Per noi questo è inaccettabile: fra l’altro la variate urbanistica interessa non solo il parcheggio ma anche l’ ex palazzina del Centro Trasfusionale, per cui un domani quell’area potrebbe subire un’altra trasformazione magari con un semplice accordo di programma o un’altra variante urbanistica in continuità con quella approvata l’altra sera. Il futuro del Campo di Marte non può essere tracciato in questo modo, a Lucca la parola democrazia è solo una parola scritta nel vocabolario, per noi decide Firenze».