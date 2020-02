Cittadino informato, ecco la app per restare costantemente aggiornati

MASSAROSA – Una App per rimanere aggiornati su tutte le attività del Comune e per ricevere in tempo reale le notifiche riguardanti le allerte meteo e le comunicazioni più importanti della Protezione Civile. Massarosa entra a far parte con un ruolo da protagonista nel progetto “Cittadino Informato”. E’ uno di primi risultati portati a casa da Massarosa, grazie anche ad un ruolo più importante all’interno di Anci del quale fa parte sia il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini (membro del consiglio regionale) che l’assessore Michela Dell’Innocenti (membro di Anci Giovani).

“Si tratta di un progetto di Anci Toscana – spiega il sindaco di Massarosa Alberto Coluccini – già avviato in fase di test un paio di anni fa, ma che ora diventa pienamente operativo. Si tratta di una piattaforma webgis, ossia è un sistema informativo geografico pubblicato su web, per comunicare alla popolazione non soltanto gli stati di allerta in corso, ma anche i principali contenuti del Piano di Protezione Civile Comunale. Invitiamo tutti i cittadini a scaricare e provare da subito l’App”.

La piattaforma è fornita sotto forma di app e di sito internet: è possibile scaricare gratuitamente la app sia per Apple che per Android su App Store, Play Store o direttamente sul sito

https://cittadinoinformato.it/ . Il progetto nasce dalla collaborazione tra Regione Toscana e Anci Toscana: oltre agli stati di allerta fornisce informazioni sulle aree a rischio e viceversa sulle zone sicure da raggiungere in caso di calamità naturale, oltre che su i comportamenti da tenere per ogni tipologia di rischio. In collaborazione con Cispel Toscana vengono messe a disposizione anche le informazioni di pubblica utilità delle aziende del servizio idrico integrato e in collaborazione con l’Associazione Nazionali Bonifiche Irrigazioni (A.N.B.I.) della Toscana vengono messe a disposizione anche le informazioni di pubblica utilità dei Consorzi di Bonifica. Oltre che sui tablet e gli smartphone i contenuti della app sono visibili anche sul sito internet collegato al portale www.cittadinoinformato.it

“Grazie al sistema integrato Centro Funzionale Regionale – spiega il sindaco – ogni cittadino riceverà una notifica ‘push’ direttamente sul telefono che lo avviserà di allerte pioggia, rischio idrogeologico e tutte le altre informazioni di protezione civile. Ma è nostra intenzione utilizzare questo sistema anche per informare i cittadini delle attività quotidiane dell’amministrazione, dai lavori pubblici agli eventi”. Il Comune invia quindi tutti i cittadini a scaricare l’App.

“L’adesione a questo progetto di Anci Toscana – aggiunge l’assessore all’agenda digitale Michela Dell’Innocenti – fa parte di una strategia per la comunicazione a 360 gradi. Il servizio di Cittadino Informato infatti va ad affiancarsi agli altri canali istituzionali già attivi, dal sito web costantemente aggioranto alla pagina Facebook, dal profilo Instagram a quello Twitter senza dimenticare il canale Telegram avviato di recente dall’ente”.

“Si tratta di uno stumento strategico – commenta l’assessore alla protezione civile Elisabetta Puccinelli – non solo per le allerte meteo, ma anche come strumento privileggiato di dialogo tra amministrazione e cittadino”.