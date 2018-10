Circolo del Cinema Lucca: in programmazione “Montparnasse” e “The Dreamers”

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 18 ottobre alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film MONTPARNASSE di Léonor Séraille. Un gatto sotto braccio, una serie di porte sbattute in faccia, neanche il becco di un quattrino in tasca: ecco Paula, di ritorno a Parigi dopo una lunga assenza. Una storia che è prima di tutto femminile. Una femminilità intima e vivace, simile e diversa da tutte le altre forme di femminilità possibili: disperata e coraggiosa, bugiarda e irresponsabile, fragile e determinata. Vincitore della camera d’òr al festival di Cannes 2017. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 22 ottobre alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà il quarto appuntamento con la retrospettiva dedicata ai cinquant’anni dal 1968. Sarà presentato THE DREAMERS il film di Bernardo Bertolucci che celebra quel periodo. C’era una volta Parigi, il Maggio francese, la Cinémathèque di Langlois, Antoine Doinel… e in The Dreamers, infatti, c’è il cinema, il sesso, l’erotismo sotteso, la voglia di ribellione, la sottile paura che precede un cambiamento che si vorrebbe vivere ma non si è in grado di affrontare. C’è il senso dell’ignoto, la voglia di trasgredire, il cambiamento che fa gola anche se ci blocca la paura. E’ un film sul ’68? “Sì” , ha risposto Bertolucci, “perché si svolge nel ’68 e c’è molto dello spirito di quell’epoca, ma non è un film sulle barricate o sugli scontri nelle strade. È un film che affronta il 68 in generale”. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.