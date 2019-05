Circolo del Cinema di Lucca, la programmazione della settimana

LUCCA – L’offerta cinematografica di questa settimana del Circolo del Cinema di Lucca prevede i due consueti appuntamenti al Cinema Centrale e a San Micheletto.

Giovedì 23 maggio alle ore 21.30 al Cinema Centrale verrà presentato il film ORO VERDE, C’ERA UNA VOLTA IN COLOMBIA di Cristina Gallego, Ciro Guerra. Una famiglia di agricoltori entra a far parte del commercio della droga e si rende conto che deve fare i conti con i risvolti violenti del cambiamento. Oro verde è un film antropologico che, con uno stile originale, ieratico e potente, si trasforma imprevedibilmente in un gangster movie seguendo la disgregazione di un popolo nel passaggio da un’economia arcaica ad una di tipo capitalistico. Da non perdere. Ingresso con biglietto ridotto a 5 euro.

Lunedì 27 maggio alle ore 21.30 al Complesso di San Micheletto si terrà l’ultimo appuntamento con la retrospettiva dedicata alle stagioni di Eric Rohmer. Sarà presentato il film RACCONTO D’AUTUNNO. È il più solare dei “Racconti delle quattro stagioni”, tutto imperniato sul sentimento dell’amore. I balletti sentimental-amorosi di questi adulti che alternano saggezza e istintività sono osservati da Rohmer con occhio bonario e compiaciuto, una cinepresa quasi invisibile, dialoghi di squisita naturalezza, punteggiatura sonora affidata ai rumori. Eppure sempre diverso e sorprendente nella sua arte, il cinema di Rohmer tocca qui una delle punte più alte della sua grazia. Ingresso gratuito con tessera speciale del Circolo del Cinema.

Per accedere al Cinema Centrale occorre essere in possesso della tessera annuale (5,00 euro) più il biglietto ridotto (5,00 euro) per ogni proiezione. È possibile sottoscrivere la tessera abbonamento al ciclo in corso al prezzo scontato di 25,00 euro per i giovedì al Centrale comprensiva del ciclo di San Micheletto.

Gli under 21 possono sottoscrivere la tessera annuale gratuitamente.

Le tessere di socio possono essere sottoscritte nelle serate di proiezione a San Micheletto e al Cinema Centrale oppure presso la Libreria Baroni in Piazza San Frediano, 26 a Lucca. Per velocizzare il tesseramento si consiglia di registrarsi sul sito ufficiale www.circolocinemalucca.it.