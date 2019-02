Cinture sugli scuolabus e mezzi del tutto nuovi: il Comune di Seravezza ottiene il bollino Aci

SERAVEZZA – A scuola sicuri…a Seravezza. Il Comune versiliese è infatti uno dei primi territori a livello provinciale ad aver risposto in modo positivo all’esigenza di sicurezza dei ragazzi e dei bambini che regolarmente utilizzano il servizio di trasporto scolastico, grazie alla dotazione di nuovi mezzi, tutti muniti di sistemi di ritenuta, di ultima generazione e Euro 6, quindi a emissioni molto basse.

Ed è proprio per questo motivo che il Comune ha ricevuto il bollino blu e giallo “A scuola sicuri”, realizzato, promosso e rilasciato dall’Automobile Club di Lucca per premiare e valorizzare quelle amministrazioni locali che dotano di cinture di sicurezza gli scuolabus in uso. La consegna del bollino è avvenuta ieri pomeriggio (giovedì 13), alla scuola media “Pea” di Seravezza con il sindaco, Riccardo Tarabella, il consigliere comunale con delega alla scuola, Riccardo Biagi, il direttore dell’Automobile Club, Luca Sangiorgio, il comandante della Polizia Municipale, Mauro Goduto, e la delegata Aci, Michela Del Bianco. Erano presenti anche il dirigente dell’Ic Comprensivo Maurizio Tartarini e la funzionaria dell’ufficio scuola Carla Ferrari.

Una giornata dedicata all’educazione stradale: protagonisti i bambini impegnati nel percorso “TrasportAci sicuri”, la lezione di sicurezza stradale che insegna ai più piccoli, attraverso il gioco, la visione di un video e l’esperienza pratica, quali siano le regole corrette dello stare in strada, l’importanza di indossare la cintura in auto o sullo scuolabus, gli accorgimenti da tenere a piedi o in bicicletta.

La campagna “A scuola sicuri” è nata più di un anno fa con l’obiettivo di colmare un vuoto normativo: attualmente la legge sancisce infatti l’obbligo di indossare le cinture anche sugli scuolabus, se presenti, ma non obbliga ad installarle se sono mancanti. La volontà dell’ACI è superare quella che si può definire una stortura normativa e rendere obbligatoria per legge la presenza delle cinture a bordo degli scuolabus: il disegno di legge è depositato in Senato, è passato in commissione e aspetta ora di essere trattato nellla discussione parlamentare. Nel frattempo l’auspicio è che anche altri territori toscani e italiani aderiscano alla battaglia di civiltà promossa da Aci Lucca. Per segnalare problematiche o raccontare buone pratiche è possibile scrivere a ascuolasicuri@nulllucca.aci.it, mentre tutto il materiale è consultabile a questo link: www.lucca.aci.it/spip.php?article7814