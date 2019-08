Cinema: partecipare al “Pietrasanta Film Festival”, cortometraggi entro il 15 agosto

PIETRASANTA – C’è tempo fino a giovedì 15 agosto per partecipare alla quinta edizione del “Pietrasanta Film Festival”, la rassegna dedicata al cinema breve in programma da giovedì 19 a domenica 22 settembre nel Chiostro di S. Agostino nell’inedita veste di cinema.

Promossa dall’Associazione Culturale “Mondo Cinema” con il patrocinio ed il contributo tecnico del Comune di Pietrasanta la rassegna prosegue il suo percorso nella ricerca e valorizzazione di giovani talenti e registi emergenti che attraverso i loro opere possono confrontarsi in un contesto internazionale. Come per le edizioni passate, la competizione non ha categorie specifiche, e si possono presentare solo 2 film per concorrente. I corti non devono superare i 20 minuti (compresi di titoli di testa e di coda) e devono essere stati prodotti in data non anteriore al 1° gennaio 2015 (per data di produzione si intende quando l’opera è stata ultimata). La prestigiosa giuria, che attribuirà il premio “Città di Pietrasanta” per la migliore opera assoluta, è presieduta dal professor Valerio Caprara dell’Università degli studi di Napoli. Il regolamento integrale è consultabile sul sito www.mondocinema.org

Il Festival punta quest’anno anche a coinvolgere le attività commerciali del centro storico. A loro è destinato l’invito ad allestire le vetrine delle attività a tema cinematografico, a partire da domenica 1 settembre e fino al termine dell’evento, scegliendo un film che li rappresenti attraverso foto, poster o riferimenti alla pellicola. Questa attività si pone come affine rispetto alla mostra di opere artistiche che sarà realizzata nel Chiostro di Sant’Agostino in concomitanza del festival: qualcosa di separato dalle proiezioni ma un ponte che connette le attività commerciali al fervente movimento culturale cittadino. Già oltre 150 esercenti sono stati contattati per partecipare e si possono ottenere maggiori informazioni al bar “Serendipity” (riferimento Federica Bertellotti al 333.3264951).