Cinema: a Camaiore arrivano 10 capolavori, si parte con la coppia Chaplin/Keaton

CAMAIORE – Prende il via martedì 16 Ottobre, al Cinema Borsalino di Camaiore (LU), una rassegna speciale con 10 capolavori della Settima Arte in proiezione esclusiva e in versione restaurata, che accompagnerà il pubblico fino alla settimana di Natale.

L’appuntamento è alle 21:15, con un biglietto di ingresso di 7,50€ e la possibilità di abbonarsi ai 10 titoli a 40€: gli spettatori avranno la possibilità di vedere (o rivedere) sul grande schermo del Borsalino opere che hanno fatto la storia del Cinema, a partire da 2 icone assolute quali sono stati Buster Keaton e Charlie Chaplin con The Kid/Il monello (1921) e Sherlock Jr (1925) proprio la sera di Martedì 16 Ottobre.

The Kid/Il monello è il primo lungometraggio di Chaplin, scritto, diretto, prodotto e interpretato dall’artista britannico, consacrato nel 1921 e con la riedizione a 50 anni dall’uscita come uno dei più grandi capolavori della storia del cinema: definito dallo stesso Chaplin un film “che farà ridere e forse un po’ piangere” con il suo sguardo critico sulla società contemporanea, vede Charlot nel ruolo del vagabondo che accoglie il bambino che diventerà suo complice in una serie di avventure comiche.

Sherlock JR, conosciuto in Italia come La palla n°13, è uno dei lavori più celebri e amati di Buster Keaton: un’opera comica e surrealista, vede Keaton nel ruolo di un proiezionista che sogna di diventare un grande investigatore; è innamorato di una ragazza ma deve fare i conti con il rivale Ward Crane, anche quando viene incolpato di un furto commesso dall’altro. Cacciato via dalla casa della ragazza, si dirige verso il cinema in cui lavora e si addormenta: così si sdoppia, il secondo Keaton scende in sala ed entra direttamente nello schermo. Qui Keaton riflette sulla natura e sul linguaggio del cinema.

Tra i film restaurati anche La corazzata Potemkin (1925)di Sergej Ejzenštejn , Il cielo può attendere di Ernst Lubitsch, Il disprezzo/Le mepris di Jean-Luc Godard (1963), I pugni in tasca di Marco Bellocchio (1965) e due Prime Visioni assolute, Roma città aperta di Roberto Rossellini e Toro scatenato di Martin Scorsese, riportati sul grande schermo dalla Cineteca di Bologna e il laboratorio L’immagine ritrovata.

Il ciclo delle proiezioni terminerà Martedì 18 Dicembre con Hugo Cabret di Martin Scorsese.