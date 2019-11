Cineforum ad Artè: in programmazione “The Irishman”

CAPANNORI – Arriva anche nella zona di Lucca The Irishman, il nuovo film di Martin Scorsese, prodotto da Netflix, con cast d’eccezione composto da Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci e Harvey Keitel.

Prima dell’uscita sulla piattaforma streaming il film ha una limitata uscita nei cinema e dopo l’anteprima della scorsa settimana in alcune sale prosegue con nuove uscite.

Tra queste, in esclusiva per la zona di Lucca, il cinema Artè di Capannori grazie alla collaborazione tra il Cineforum Ezechiele 25,17, che gestisce la programmazione della sala, e la Cineteca di Bologna, che cura la distribuzione in sala del film di Scorsese.

Il film ha una durata di 3 ore e mezza ed è distribuito unicamente in lingua originale con sottotitoli.

Di seguito orari e scheda del film; in allegato materiale fotografico.

Sabato 9 novembre 2019 ore 20.00 – Domenica 10 novembre 2019 ore 17.00 e 21.00 – Lunedì 11 novembre 2019 ore 20.30

Cinema Artè Capannori – Prime visioni

THE IRISHMAN

di Martin Scorsese – Usa, 2019 – 209’ con Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Harvey Keitel – Versione originale con sottotitoli

Robert De Niro, Al Pacino e Joe Pesci sono i protagonisti dell’ultimo attesissimo film di Martin Scorsese, un’epica saga sulla criminalità organizzata nell’America del dopoguerra, raccontata attraverso gli occhi del veterano della Seconda Guerra Mondiale, Frank Sheeran – imbroglione e sicario – che ha lavorato al fianco di alcune delle figure più importanti del 20° secolo. Il film racconta, nel corso dei decenni, uno dei più grandi misteri irrisolti della storia americana, la scomparsa del leggendario sindacalista Jimmy Hoffa, e ci accompagna in uno straordinario viaggio attraverso i segreti del crimine organizzato: i suoi meccanismi interni, le rivalità e le connessioni con la politica tradizionale