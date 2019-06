Ciclovia Tirrenica: il contributo dell’Associazione Amici della Terra

VERSILIA – L’Associazione Amici Versilia, concorda con quanto finora detto in proposito da Legambiente Versilia, Italia Nostra e dall’Assemblea di Bacino del Contratto di Lago di Massaciuccoli ( costituita nel 2019), e desidera dare un ulteriore contributo a quanto finora espresso.

Si tiene a ribadire che il tracciato concordato tra Legambiente, Fiab, le altre associazioni ambientaliste e gli Enti non è mai stato la Lecciona. bensi il viale dei Tigli che, al momento, risulta ancora essere il tracciato ufficiale.

Il percorso che passa dalla Lecciona fu proposto dall’ex Presidente del Parco Manfredi come “variante” e suscitò, allora come oggi, i pareri contrari di chi ha a cuore quest’area di elevato valore ambientale riconosciuto anche a livello europeo, un’area cara non solo agli ambientalisti, ma anche ai cittadini, compresi quelli che amano andare in bicicletta. E proprio ribadire quest’ultimo punto era la finalità della biciclettata che ha suscitato le perplessità dell’ architetto Ceragioli.

A cui facciamo presente che il “Parco debba entrare nella città”, promuovendo la tutela del verde e della biodiversità: unica misura possibile per la mitigazione dei cambiamenti climatici a livello locale, non proponendo infrastrutture che comprometterebbero la già precaria situazione dell’ambiente e la sopravvivenza di specie rarissime, come il Fratino, che fanno del Parco un luogo di rilevanza internazionale.

E la ciclopista tirrenica è una infrastruttura importante per la lunghezza del suo percorso (1.200 km), per il suo costo (78 milioni di euro) e il conseguente flusso di traffico che dovrà accogliere. Un flusso che inevitabilmente andrà ad aumentare il livello di disturbo e di rischio incendio nel periodo estivo; rischio che già è critico per le condizioni climatiche estreme di calore e siccità e per l’elevata frequentazione. Non a caso nel Piano di gestione del Parco non viene prevista alcuna ciclopista in quell’area.

Considerazioni che riteniamo valide anche per l’attraversamento delle altre aree protette citate dall’architetto Ceragioli, come la Tenuta di San Rossore, le dune di Vecchiano e Bocca di Serchio.

Per questo motivo, al di là delle sterili polemiche fatte sull’asfalto e l’illuminazione, invitiamo tutti a firmare la petizione su change org :

https://www.change.org/p/presidente-del-parco-di-migliarino-san-rossore-difendiamo-il-vialone-e-la-lecciona-dall-asfaltatura-selvaggia?recruiter=164533829&utm_source=share_petition&utm_medium=facebook&utm_campaign=share_petition&recruited_by_id=b7a7f439-a20b-4af2-a9b0-1de24f722da4

Anche perchè come è d’uso dire in Versilia: “A pensare male si fa peccato ma ci si indovina sempre.”

In sintesi, chiediamo di scartare sia la proposta del percorso principale della ciclovia attraverso le aree citate che attraverso la Lecciona anche come variante.