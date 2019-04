CIA Versilia protagonista a “E’ a via dell’orto” a Camaiore tra orti e scuole agrarie

VIAREGGIO – Confederazione Italiana Agricoltori superstar a “È la via dell’orto!” la due giorni camaiorese (13 e 14 aprile) dedicata agli orti, alle sementi e alle erbe. Per la prima volta infatti arriva a Camaiore grazie a Cia Versilia “Il campionato Italiano delle scuole Agrarie”. Sabato 13 aprile si svolgerà un’anteprima di quello che sarà il campionato 2020 che prevede sia gare a squadre che individuali, sia test teorici che presentazione di progetti innovativi e prove pratiche legate soprattutto all’orto e alle relative tecniche di coltivazione (riconoscimento semi, preparazione del terreno, messa a dimora di piante, potatura). “L’idea è quella di realizzare una manifestazione dedicata ai ragazzi che frequentano l’Istituto Tecnico Agrario o Professionale, mettendoli alla prova in situazioni teorico/pratiche e soprattutto nel lavoro in team” spiega il responsabile Cia Versilia Massimo Gay “Quest’anno prevediamo un’anteprima con soltanto alcune dimostrazioni di quelle che potranno essere le prove vere e proprie, coinvolgendo gli alunni Istituto Tecnico Agrario Nicola Brancoli Busdraghi di Lucca.

Ma Cia Versilia vi aspetta a “È la via dell’orto” come sempre con le proprie aziende a Km zero: olio, miele, frutta e verdura di stagione per portare in tavola tutto il meglio della nostra terra. Le aziende presenti saranno: Il Camuciolo, Bianchini Giovanni, azienda agricola San Lorenzo di Giannoni Rita, azienda agricola il Gradile, Antica Fattoria del Cesaron e Vannucci Francesco.

In più Cia Versilia realizzerà un orto che avrà il compito di accogliere i visitatori e dargli in qualche modo il benvenuto in piazza XXIX Maggio. L’orto si chiamerà “Profumi in Versilia” e si baserà su piante aromatiche coltivate sul nostro territorio.