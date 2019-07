Chiusura azienda Ponsi: l’intervento del consigliere provinciale Luca Poletti

LUCCA – “Dispiace molto apprendere dalla stampa che un’azienda storica come Ponsi lasci il nostro territorio soltanto perché il numero dei dipendenti dello stabilimento, già trasferito in un recente passato dalla storica sede di Viareggio a Pian di Mommio, si è progressivamente ridotto. E ‘obbligare’ la ventina di dipendenti rimasti a trasferirsi nel bresciano per mantenere il posto di lavoro, senza alcun confronto preventivo è una presa in giro inaccettabile”.

Il consigliere provinciale Luca Poletti esprime solidarietà ai lavoratori della Ponsi, ora sotto il controllo della Eracos di Brescia, sottolineando che sono stati disattesi gli accordi contenuti nel nuovo piano industriale che prevedeva il mantenimento dello stabilimento versiliese almeno per altri due anni.

“Non capiamo questo repentino cambio di rotta – aggiunge Poletti – una sterzata che ha sorpreso anche i sindacati. Mi auguro che dal confronto atteso domani in Regione con il consigliere delegato alle politiche del lavoro Gianfranco Simoncini emerga un intento condiviso per l’attivazione dei necessari tavoli di confronto per la tutela del posto di lavoro dei 22 dipendenti della Ponsi. La Provincia di Lucca, che ha sempre attivato tavoli sulle crisi aziendali del territorio, è vicina ai lavoratori della Ponsi ed è a disposizione per incontri che vedano coinvolte le parti in causa”.