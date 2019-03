Chiocchetti: “La Lucchese Libertas Femminile ha sfondato quota 100 : niente pensione, solo vergogna”

LUCCA – L’ex-presidente della Acf LuccheseFemminile Marco Chiocchetti , società che ha disputato ottime stagioni in serie B in questi anni, interviene sulla situazione del calcio femminile lucchese.

“Dispiace che Lucca sia al centro dell’interesse sportivo nazionale per la negativa situazione calcistica, sia a livello maschile che femminile. Ci sono però delle differenze. Se i calciatori rossoneri sono da elogiare al pari dello staff tecnico e del ds Obbedio per la stagione straordinaria che stanno disputando, in mezzo a difficoltà insopportabili, a livello femminile si può certamente affermare che il mal voluto non è mai troppo.

Nonostante si cerchi di nascondere il disastro e la vergogna oscurando ogni comunicazione, anche domenica scorsa a Pontedera la Lucchese Libertas Femminile di Elena Bruno ha preso 10 reti, sfondando quota 100 nella differenza-reti, rimanendo ferma a zero in classifica in un campionato tutt’altro che impossibile come quello della C femminile.

Quota 100 della vergogna, appunto, che non porta certo la pensione a nessuno e che non induce al bagno di umiltà chi è responsabile dello sfascio di una tradizione calcistica femminile a Lucca che ha raggiunto vertici nazionali e comunque ha sempre ottenuto rispetto e considerazione.

L’appello di Elena Bruno, che ho letto in queste ore, è una dichiarazione di resa che evidenzia quello che ho sempre sostenuto : non era la persona adatta per un incarico di questo tipo e anche i dirigenti, che conoscono anche le vicende che hanno affossato il calcio femminile a Lucca, avrebbero dovuto pensarci prima e meglio”