Cercatore di funghi 70enne perde la vita cadendo in un dirupo

PIEVE FOSCIANA – La montagna fa un’altra vittima. E’ accaduto in località Lame di Capraia, nel comune di Pieve Fosciana, dove a cadere è stato un uomo di 70 anni: Luigi Gherardi, di Reggio Emilia.

L’uomo, questa mattina, era partito assieme ad amici, per andare a cercare i funghi sulla montagna lucchese, nell’area di Lame di Capraia, ma la montagna lo ha tradito. Ha fatto un volo in un dirupo di circa 150 metri e per lui non c’è stato scampo. Immediatamente sono scattati i soccorsi e la centrale operativa del 118 è stata allertata da una telefonata dei compagni di escursione dello sfortunato cercatore di funghi. Subito si è messa in moto la macchina dei soccorsi, ma il luogo non ha reso non semplici le operazioni: sul posto è intervenuto il Pegato e il medico e l’infermiere sono stati calati nel diruto attraverso il vericello dell’elicottero, ma non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Sul posto anche i volontari del Soccorso Alpino con l’elicottero e i militari dell’Arma.