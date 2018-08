Centrosinistra a Pietrasanta: ‘Sulla raccolta del verde, la maggioranza non mantiene le promesse elettorali’

PIETRASANTA – Niente raccolta del verde porta a porta il centro destra vota contro e Pd ed Insieme per Pietrasanta attaccano: «Si prendono gioco dei cittadini abbiamo messo in difficoltà una maggioranza che ha cercato inutilmente di trovare motivazioni impossibili per giustificare o nascondere una cosa chiara a tutti compresi i loro elettori: il Giovannetti sindaco ha smentito il Giovannetti candidato, il centro destra non ha mantenuto le promesse elettorali, i cittadini restano senza la raccolta del verde porta a porta».

Il centrosinistra ribadisce la propria posizione: «Reintrodurre la raccolta del verde porta a porta senza aggravi in tariffa non solo è possibile ma va incontro soprattutto alle fasce più deboli, anziani e cittadini sprovvisti di mezzi. Se poi si lavora ad una revisione dell’impianto di Pontenuovo, anche alla luce della gestione ERSU dell’impianto di Pioppogatto, si potrebbe andare incontro ad una riduzione della pressione ambientale su una zona martoriata come quella del Pollino».

Risposte evasive del sindaco in consiglio comunale anche sul question time relativo alla gestione dell’emergenza incendio: «Resta di fatto un sistema di comunicazione in fase emergenziale da rivedere e gestire meglio – ribadisce Nicola Conti, consigliere PD – per evitare confusione tra la popolazione».