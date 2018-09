Centro Minibasket: una giornata dedicata all’uso del defibrillatore

LUCCA – La Cecchini Cuore Onlus insieme al Centro Minibasket Lucca ha allestito una giornata dedicata all’insegnamento dell’uso del defibrillatore, Una giornata interamente dedicata a tutti i suoi atleti, ma anche alle loro famiglie, ai dirigenti e a chiunque voglia conoscere qualcosa in più sulle tecniche di soccorso.

Il corso riguarderà l’uso del defibrillatore, le manovre di disostruzione delle vie respiratorie e le manovre di rianimazione cardio polmonari.

E’ fondamentale apprendere tali tecniche, capaci di salvare una vita in caso di necessità, il corso non avrà prove pratiche da eseguire, ma sarà informativo, a curarne l’esposizione sarà il Dott Maurizio Cecchini specialista in cardiologia, docente all’Università di Pisa ed impiegato presso l’ospedale Santa Chiara di Pisa.

L’organizzazione logistica dell’intera manifestazione è stata affidata per a Fabrizio Bonino per la Cecchini Onlus e a Maurizio Barsanti per il Centro Minibasket

L’’appuntamento è per Domenica 23 presso la palestra di San Concordio alle ore 10:00