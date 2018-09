Centro Minibasket Lucca: prima uscita Geonova

LUCCA – Lo starter ha ormai il braccio teso verso l’alto, la bandiera sventola, pochissime ore ancora e repentinamente si abbasserà, con quel fruscio dato dal vento che scorre sul quel drappo, segnerà l’inizio del basket giocato.

La Geonova scenderà in campo per la sua prima partita in Coppa Toscana, il girone è il D e le squadre che lo compongono sono, l’Audax Carrara, Il Cmc Carrara e l’Altopascio, complessivamente i gironi sono sette e passeranno alla fase successiva le prime di ogni girone e la migliore seconda, la seconda fase si svolgerà il 5 e il 6 Gennaio.

La prima partita sarebbe dovuta essere fuori casa, ma l’indisponibilità del campo carrarino ha fatto si che si giocasse tra le mura domestiche del Palazzetto dello sport, l’avversario sarà dunque l’Audax Carrara, squadra che è in C Silver, una squadra tutto sommato da prendere con le molle, capace di grandi prove, in passato tali prestazioni ci sono state, proprio nei confronti della Geonova, vedremo Domenica sul campo come i ragazzi di coach Discepoli si muoveranno e quanto riusciranno ad impensierire la franchigia del Centro Minibasket Lucca

Per la Geonova con questa prima partita, termina una lunga e spasmodica attesa, dopo un estate passata a comporre il roster, a cercare soluzioni, ad allenarsi per cominciare a trovare spazi e intese di gioco è giunto il momento di verificare sul campo i risultati di questo primo lavoro svolto in palestra.

Per Domenica, coach Piazza ha convocato Pierini, Tessitori, Simonetti, Giovannetti, Nesi, Romano, ora con la fascia di capitano, Pagni, Santini, Zita, Russo, Redini E. Puccinelli.

Non resta che gremire gli spalti per tifare la nuova Geonova, appuntamento al Palatagliate per Domenica pomeriggio alle ore 18:00.