Centro Minibasket Lucca, nuovo assetto societario: Luigi Pracchia lascia la presidenza

LUCCA – Cambio al vertice e nuova società per il Cmb, Luigi Pracchia lascia la Presidenza della Asd Centro Minibasket Junior Lucca, lo fa dopo 25 anni di instancabile e proficuo lavoro che ha portato la società ai livelli attuali, con una squadra che milita in serie C Gold e un ragguardevole numero di squadre giovanili che giocano nei vari campionati di Eccellenza, Gold e Silver, oltre al settore giovanile, c’è poi tutto il comparto del Minibasket, composto da oltre 150 bambini.

Nella giornata di giovedi, tutto l’assetto societario si è ritrovato di fronte al Notaio Francesco De Stefano per ratificare l’ingresso in società di due nuovi soci, il passaggio di consegne tra il Presidente uscente ed il nuovo, la variazione societaria, ed ovviamente per la formazione del nuovo consiglio direttivo.

I vecchi soci della Asd Centro Minibasket Lucca sono confluiti nella nuova Società Cmb a r.l. contestualmente sono entrati con pieno titolo di soci anche l’Avv Fiorenzo Storelli, figura molto nota a Lucca con competenze che vanno dal Diritto Penale dell’impresa, ai reati contro la Pubblica Amministrazione, alle fusioni o scissioni societarie, oltre ad essere un grandissimo appassionato di basket e il Dott. Matteo Benigni, Commercialista e Revisore Legale con un Master in Diritto Tributaro e specializzato nella consulenza in materia di operazioni straordinarie

A seguire, l’assemblea plenaria dei soci ha all’unanimità chiamata a ricoprire il ruolo di nuovo Presidente la Sig.ra Luisa Colombini Gnutti, una scelta importante che porta al vertice di una società, fino ad adesso con una conduzione prevalentemente maschile, una donna

Luisa Colombini Gnutti è sempre stata una grande appassionata di basket, tanto che la sua forte passione, la portò nell’Agosto del 2017 a far parte del Cmb e a distanza di poco più di un anno dal suo ingresso in società, alla sua guida, a segno di una sua effervescente spinta in avanti che proietterà sicuramente il Centro Minibasket verso nuovi, importanti ed ambiziosi traguardi.

La nuova configurazione societaria vede come Presidente la Sig.ra Colombini Gnutti, come Vice Presidente l’Avv Paolo Cattani e come Dirigente Responsabile Luigi Pracchia.

I consiglieri sono: Massimo Chiarello, Decio Nieri, Umberto Vangelisti, Gianpaolo Drocker, Pietro Belli, Marco Simonetti, Francesco Martini, Francesco Giusti, Giovanni Ricci, Guglielmo Menchetti.

Mentre il Consiglio direttivo è composto da Luisa Colombini Gnutti, Fiorenzo Storelli, Matteo Benigni, Luigi Pracchia, Paolo Cattani, Giovanni Ricci, Pietro Belli

Per quanto concerne il normale svolgimento dell’attività sportiva e le mansioni svolte dai vari collaboratori, nulla è variato, di conseguenza anche tutti i referenti a vario titolo, manterranno le stesse precedenti funzioni

In chiusura dell’assemblea la nuova Presidente si è così espressa: <<E’ stata una variazione societaria necessaria per lo sviluppo dell’attività cestistica del Centro Minibasket, l’enorme crescita avuta in questi anni cominciava ad essere un po’ stretta per la vecchia società, c’era la necessità di spalancare le finestre per vedere nuovi orizzonti, solo attraverso l’ingresso di nuove risorse e la nascita di una nuova società avremmo potuto creare i presupposti per una nuova impostazione di lavoro che miri ad ottenere nuovi ed importanti risultati>>.