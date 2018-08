Centro Minibasket ai nastri di partenza: coach Piazza dà il via al primo allenamento

LUCCA – Alle diciannovezerozero coach Piazza ha dato il via ufficialmente alla nuova stagione, “quest’anno abbiamo una squadra rinnovata in molte sue parti, sicuramente partire con una squadra già rodata può dare dei vantaggi iniziali rispetto ad una nuova, per cui adesso c’è da lavorare molto per riuscire costruire un organico affiatato e capace di ottenere buoni risultati, è un po’ come iniziare tutto da capo, nuovi stimoli, nuovi traguardi e una rinnovata voglia di far bene”

Molti i ragazzi presenti al primo allenamento, due soli assenti, Nesi e Celli ovviamente più che giustificati, per qualcuno è stato un rincontrarsi, amicizie cresciute su altri campi e con altre squadre, ma di questo ne avevamo già parlato in passato, per altri invece sono state necessarie le dovute presentazioni, qualche stretta di mano, una pacca sulle spalle, un

cinque dato veloce, tutto tra sorrisi e la consapevolezza che da qui in avanti si fa sul serio.

Dopo i primi convenevoli e un paio di foto, tutti in panchina, per primo ha preso la parola il presidente Luigi Pracchia, portavoce della società, presente con molti dei suoi soci, il quale ha portato i saluti della società e spiegato brevemente gli intenti e lo spirito con cui deve essere costruita questa nuova squadra. poi la parola è passata al timoniere Piazza per chiarire un po’ di punti su quanto andrà fatto, infine tutti sul parquet a eliminare tossine e qualche chilo preso in vacanza.