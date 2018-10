Centro Commerciale Città di Lucca: ecco il nuovo consiglio direttivo

LUCCA – Importante riunione, quella andata in scena martedì pomeriggio a Palazzo Sani – sede di Confcommercio –, nel corso della quale stati nominati i componenti del nuovo Consiglio direttivo del Centro commerciale Città di Lucca, organismo di Confcommercio delegato ad attività di promozione della città. Tredici le persone candidatesi e nominate, così come da statuto del Ccn che prevede un numero di componenti del direttivo che vada da un minimo di cinque a un massimo di tredici rappresentanti.

Si tratta di – in rigoroso ordine alfabetico – Pietro Bonino (Alla Corte degli Angeli), Isola Carrara (Lo by Lovable), Simona Del Ry (Pepe Rosa), Francesca Graci (Casa del Bottone), Caterina Granucci (Casamica), Federico Lanza (Il Panda), Luca Lazzareschi (Lebowski), Giovanni Martini (Caffè Monica), Iliana Nutini (Igi & Co), Piero Pacini (I gelati di Piero), Matteo Pomini (Tally Wejil), Claudia Salas (Barsanti Via Beccheria) e Michele Tambellini (Caffè Santa Zita). La prossima settimana il nuovo Consiglio si riunirà prontamente per procedere alla nomina del presidente e dei due vicepresidenti, dopo di che inizierà subito a lavorare alla prima importante scadenza del nuovo mandato, ovvero sia il progetto delle Luci di Natale in centro storico per le prossime festività di fine anno.