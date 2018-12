Centro Chiavi d’Oro: l’amministrazione ha offerto locali alternativi limitrofi per la prosecuzione delle attività

LUCCA – L’amministrazione comunale ha preso in carico fin da subito la problematica relativa al guasto del sistema di riscaldamento del Centro Chiavi d’Oro e, nell’immediato, ha proposto al Comitato di gestione uno spostamento temporaneo nei locali della limitrofa ex circoscrizione n.1, che, compatibilmente con le altre attività lì ospitate, avrebbe consentito agli anziani del Centro Chiavi d’Oro di proseguire in maniera regolare il programma delle attività, senza prevederne alcuna interruzione.

La proposta, che è stata avanzata dall’amministrazione comunale nella consapevolezza dell’importanza del centro come luogo di aggregazione e socializzazione di molti anziani lucchesi, non ha trovato tuttavia al momento risposta favorevole da parte dei rappresentanti del Centro. Nel frattempo l’amministrazione comunale ha dato mandato all’ufficio tecnico del Comune di sostituire quanto prima la caldaia, per riportare le condizioni delle Chiavi d’Oro alla piena operatività. L’intervento in questione verrà effettuato subito dopo le vacanze natalizie.