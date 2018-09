Centomila euro di investimento per ammodernare Palasport e piscina di Camaiore

CAMAIORE – Centomila euro investite da Pluriservizi e Comune di Camaiore per l’ammodernamento del Palasport di Camaiore e in particolare della piscina comunale. Una gradita sorpresa per i tanti utenti che frequentano la struttura, nel momento dell’anno che segna il ritorno alla piena attività.

Gli interventi hanno visto il ripristino della pavimentazione delle vasche e delle canaline, la nuova piastrellatura delle pareti del piano vasca, la sostituzione delle finestre degli spogliatoi con nuovi infissi in vetrocemento e dei corpi illuminanti del piano vasca e degli spogliatoi. Tante le novità come i nuovi servizi igienici per gli utenti diversarmente abili e il sollevatore, la realizzazione di vasche lavapiedi dotate di impianto automatico di igienizzazione, l’installazione dei nuovi cancelletti per l’ingresso al piano vasca, il rinnovo della dotazione di attrezzatura per la palestra e i nuovi asciugamani elettrici. Nel mese di agosto, inoltre, è stata eseguita la ritinteggiatura completa dell’impianto. I lavori sono stati realizzati in quota parte al 70% dalla Pluriservizi e il restante dal Comune di Camaiore.

L’intervento più rilevante è però quello relativo al nuovo impianto di approvigionamento dell’acqua. Grazie all’apertura di un pozzo, che ha comportato un costo di circa 20.000,00 €, l’impianto verrà reso completamente autonomo dall’acquedotto. La novità comporterà risparmi annuali alla voce “bollette” che si stimano intorno ai 60.000,00 €. Il servizio andrà a completo regime nel 2019, ma già nelle prossime settimane l’acqua del pozzo provvederà alla completa alimentazione delle vasche.