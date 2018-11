Cento cene per Slow Wine e la “cena del maiale” ai Diavoletti di Camigliano

CAPANNORI – Per la serata una scelta speciale in cui la tradizione della lavorazione del maiale incontrerà i vini selezionati da Fabio Pracchia tra quelli recensiti nella Guida Slow Wine 2019 e conoscere “live” i vini e le loro storie.

<<Riteniamo, infatti, che il vino vada bevuto nel suo giusto contesto, ovvero con le gambe sotto un tavolo e accompagnato da piatti adeguati a esaltarne le caratteristiche>> – sostengono i redattori della guida.

Il Menù comprenderà piatti che utilizzano tutte le parti del maiale, dalla Testina usata per il bollito, al brodo di cottura del maiale cui verrà aggiunto il riso, alle parti meno nobili che diventeranno i Matti, salsicce tipiche della Valle di Soraggio, complice il babbo norcino di Alda e Paola Bosi.

Un connubio di sapore intenso e ricordi di famiglia che accompagnerà alcuni vitigni autoctoni e minori, rappresentanti autentici del loro territorio, bottiglie rappresentanti in modo verace il territorio di provenienza e le persone che lo vivono come nello spirito della guida.

Le Cento cene per Slow Wine, quest’anno, aderiscono alla campagna Food For Change,la campagna internazionale di Slow Food di sensibilizzazione e azione, che mette in relazione le nostre abitudini alimentari con il cambiamento climantico. Per vivere il cibo come piacere e prendersi cura del nostro pianeta.

La “cena del maiale” quindi, è perfettamente in tema. Un tempo era la cena con cui si concludeva la peparazione di salumi e insaccati che sarebbero serviti per tutto l’inverno. Una serata in cui si inventavano ricette gustosissime con tutto quello che restava dalla lavorazione perchè del maiale “non si butta niente”.

Costo della serata è di 40 euro (38 euro per i soci Slow Food). Ci si può associare la sera stessa.

Per info e prenotazioni ristorante i Diavoletti: 0583 920323