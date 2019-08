Centenario Ivo Berti, il comune di Capannori ha donato una targa in occasione della sua festa

CAPANNORI – Sono stati gli assessori Giordano Del Chiaro e Serena Fediani a consegnare ieri (mercoledì) una targa e la medaglia del Comune al Cavalier Ivo Berti residente a Marlia che ha compiuto 100 anni, in occasione della festa di compleanno svoltasi nella sua abitazione.

Ivo Berti è stato per molti anni presidente dell’associazione ex combattenti e reduci della sezione di Marlia e per questo l’amministrazione comunale con la consegna della targa ha voluto ringraziarlo per l’impegno profuso in questo ruolo e per il prezioso apporto sociale dato alla comunità.

Proprio in occasione della festa di compleanno l’attuale presidente dell’associazione ex combattenti e reduci di Marlia Giovanni Renna ha annunciato che la sezione sarà intitolata a Ivo Berti.

Presenti alla festa anche i rappresentanti dell’associazione Arma Aeronautica sezione di Lucca e della presidenza dell’associazione nazionale ex combattenti e reduci, oltre alla Misericordia di Marlia, alla banda spettacolo ‘La Campagnola’ che ha eseguito alcuni brani, alla corale ‘Santa Cecilia’, ai donatori di sangue di Marlia, all’associazione ‘La corte’ e alla Filarmonica ‘Alfredo Catalani’ .