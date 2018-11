Censimento permanente della popolazione: le informazioni per usufrire del Centro comunale di rilevazione

CAMAIORE – Nell’ambito della rilevazione statistica campionaria del Censimento Permanente della Popolazione, l’ISTAT ha previsto l’istituzione di Centri Comunale di Rilevazione (CCR) per fornire assistenza a tutti coloro che, avendo ricevuto la lettera di invito a compilare il questionario online (che si ricorda essere un obbligo di Legge), non hanno la possibilità di compilarlo autonomamente da casa.

Il CCR è istituito presso l’Ufficio Anagrafe in Via XX settembre 38 che resterà aperto a partire dal 12 novembre tutti i giorni secondo i seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 16.00; il sabato dalle ore 10.00 alle ore 12.00 su appuntamento da concordare recandosi direttamente all’Ufficio Anagrafe o telefonando ai numeri 0584/986307 – 986314 – 986330.

A partire dal 19 novembre resterà aperta per la compilazione dei questionari anche la sede distaccata di Lido di Camaiore in via Gigliotti, il lunedì dalle 14.00 alle 16.00 su appuntamento, telefonando al 0584/986402.