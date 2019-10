Censimento permanente Camaiore: apertura del centro comunale di rilevazione

CAMAIORE – È partito nei giorni scorsi il nuovo censimento della popolazione e degli edifici nel comune di Camaiore. Si tratta della nuova forma di attivato dall’ISTAT che viene svolto a campione su un numero limitato di famiglie: quest’anno il numero di nuclei censiti per il Comune di Camaiore sarà 469.

Le famiglie che hanno ricevuto la comunicazione ufficiale dell’Istat relativa alla compilazione del questionario per il CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE e che non hanno provveduto alla compilazione online, dovranno attendere il passaggio del rilevatore incaricato dal Comune presso la propria abitazione.

Qualora non si verifichi la possibilità dell’intervista presso l’abitazione, i cittadini potranno rivolgersi al Centro Comunale di Rilevazione (CCR) istituito presso l’Ufficio Anagrafe del Comune di Camaiore telefonando a partire dal 12 novembre al n. 0584/986307 nei giorni di martedì, giovedì e venerdì dalle 9.30 alle 13.30 per prendere un appuntamento finalizzato alla compilazione del questionario direttamente in ufficio.

Si consiglia di prendere preventivo appuntamento per evitare lunghe attese.

L’Ufficio Anagrafe di Camaiore e Lido inizieranno a ricevere il pubblico per la compilazione dei questionari a partire da martedì 19 novembre nei giorni ed agli orari sotto riportati.

presso l’Ufficio Anagrafe di CAMAIORE Via XX Settembre 38

• martedì dalle 14.30 alle 16.30

• giovedì dalle 14.30 alle 16.30

• sabato dalle 10 alle 12

presso l’Ufficio Anagrafe di LIDO – c/o Villa Emilia, Via Gigliotti 18

• giovedì dalle 15 alle 17