Celebrazioni ufficiali del 4 novembre, CasaPound: “Un’offesa ai caduti e al senso della festa”

LUCCA – Suscitano polemiche le celebrazioni ufficiali del 4 novembre e delle Forze Armate, svoltesi in Cortile degli Svizzeri. La sezione lucchese di CasaPound Italia e il consigliere comunale Fabio Barsanti attaccano il vice-presidente della Provincia di Lucca, nonché sindaco di Stazzema, Maurizio Verona.

<<Il discorso di chi avrebbe dovuto rappresentare la Provincia di Lucca, dunque tutti i lucchesi, è stato un insulto ai caduti nella Grande Guerra – dichiara CasaPound in una nota – un comizio politico di sinistra di infimo livello, una dimostrazione di scarso senso istituzionale e di inadeguatezza al ruolo che si intende ricoprire. Un discorso di una gravità inaudita che ha non solo banalizzato il significato altissimo del 4 novembre, ovvero festeggiare la vittoria dell’Italia nella Prima Guerra Mondiale, ma ha addirittura reso vano il senso per cui più di 600.000 italiani sono andati a morire, scrivendo pagine eroiche e consentendo alle future generazioni di sentirsi nazione entro i confini naturali della Patria. Verona si vergogni : il 4 novembre è la festa della Vittoria e delle Forze Armate, non del vilipendio della Nazione>>.

<<Ho partecipato, come unico consigliere comunale presente, alle celebrazioni in Cortile degli Svizzeri – dichiara Fabio Barsanti, consigliere di CasaPound – e mi sono vergognato. Mi sono vergognato di fronte alla memoria dei nostri caduti e di fronte alle nostre Forze Armate quando ho ascoltato il lungo ed inopportuno discorso del vice-presidente della Provincia. Non una celebrazione, ma un comizio politico di sinistra: dall’attacco nei confronti di chi critica l’Unione Europea a quello contro qualsiasi concetto di sovranità; dalla retorica a favore dell’immigrazione e dell’accoglienza a quella contro i ‘muri’, i nazionalismi e addirittura i ‘confini’. Proprio nel giorno in cui si ricordava chi cento anni fa versò il proprio sangue per scrivere i confini dell’Italia>>.

<<Un ‘fuori tema’ irrispettoso è inadeguato – prosegue Barsanti – verso il ruolo istituzionale che Verona dovrebbe ricoprire. Parlare di fascismo, di resistenza e di 25 aprile in una data che più di tutte ricorda l’unità nazionale è assurdo. E ci dà il senso di quanto una certa classe politica sia annebbiata dalla volontà di divisione e da un sentimento anti-nazionale. Dopo aver sentito la pelle d’oca sfilando sabato a Trieste nel segno dei cento anni della Vittoria, con i triestini ad applaudire CasaPound ai bordi della strada e i tricolori alle finestre, ascoltare la celebrazione di Lucca è stato avvilente. La mia vicinanza e solidarietà va anche alle Forze Armate, svuotate e quasi vilipese proprio nel giorno in cui dovremmo riservare loro i massimi onori>>.