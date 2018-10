Celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e centenario fine Prima Guerra Mondiale

CAMAIORE – In occasione della Giornata dell’Unità Nazionale, che nel 2018 coincide con il centenario della fine della Prima Guerra Mondiale, il Comune di Camaiore e le associazioni combattentistiche e d’arma del territorio organizzano un programma di eventi per celebrare la ricorrenza.

Si parte sabato 3 novembre, a Capezzano Pianore, alle ore 16.00 in piazza degli Alpini dove è previsto il ritrovo, l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento degli Alpini. Successivamente si formerà il corteo, accompagnato dalla Filarmonica D.E. Benedetti, che sfilerà fino al cimitero della frazione dove si terrà la deposizione della corona di alloro in memoria dei martiri di Sant’Anna di Stazzema. Alle ore 17.00, presso il monumento che commemora i caduti in piazza Romboni, si procederà all’accensione delle lampade votive e alla deposizione della corona di alloro. In quel frangente saranno letti i nomi dei caduti e i saluti delle autorità intervenute. Alle ore 18.00 si terrà la Santa Messa in Suffragio dei caduti della Grande Guerra presso la Chiesa di Nostra Signora del Sacro Cuore di Gesù di Capezzano Pianore. Il cerimoniale è a cura del Gruppo Alpini di Capezzano Pianore e delle associazioni combattentistiche e reduci.

Domenica 4, a Camaiore, alle ore 09.30 presso la Chiesa del Suffragio si terrà la Santa messa. Successivamente si formerà il corteo che raggiungerà il parco della Rimembranza dove si terrà l’alzabandiera e la deposizione della corona di alloro al monumento che ricorda i caduti di tutte le guerre.

Tutte le associazioni, i comitati e i cittadini sono invitati a partecipare e a esporre il tricolore.