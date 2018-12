Cefa Basket Castelnuovo: doppia vittoria in attesa del derby

CASTELNUOVO DI GARFAGNANA – Vola il Cefa Basket Centro Computer Castelnuovo nel campionato di Promozione. Quarta e quinta vittoria consecutiva sono arrivate nelle sfide contro Blukart San Miniato e contro Ficeclum Fucecchio nel recupero. Adesso, attesa per la sfida di VENERDI’ 14 contro Capannori anche se coach Michele Rocchiccioli deve sperare di svuotare l’infermeria, soprattutto di recuperare Simone Angelini, il miglior marcatore della squadra. La prima delle due vittorie è maturata a San Miniato per 74 a 62. Seppur senza Angelini e anche Cosimini, e con Lana e Santini acciaccati, il Cefa ha espugnato San Miniato con autorità e con un nuovo esordio, quello di Federico Luccarini, altro classe 2002 che si affaccia alla prima squadra. Decisivo il due Andrea Angelini (36 punti per lui) – Tardelli. Una coppia che si è ripetuta anche nella sfida casalinga vinta contro Fucecchio per 75 a 53 con ben 50 punti a referto: 26 per Angelini e 24 per Tardelli protagonista con 4 canestri da tre. Un Cefa in grande forma che però si augura di poter affrontare Capannori al completo per vincere il derby e proseguire nella striscia positiva.

BLUKART SAN MINITATO – CEFA BASKET 62-74 (18-24 13-18 16-18 15-14)

BLUKART SAN MINITAO: PARLANTI – CIONI 8 – COPOLO – CERVIGNI 11 – DAINI PALESI 11- MANNUCCI 4 – MATTEI – NGUYEN 5 – MAGGIORELLI – CERRI 6 – NAPOLANO 17

CEFA BASKET: LUCCARINI – GALLETTI 2 – ANGELINI A. 36 – POZZI 2 – BONINI – BIAGIONI 4 – BERTOLINI 6 – GUIDUGLI 6 – LANA – TARDELLI 17 – SANTINI – MASINI 1

CEFA BASKET – FICECLUM FUCECCHIO 75-53 (19-15 18-14 15-9 23-15)

CEFA BASKET: GALLETTI – ANGELINI A. 26 – POZZI 2 – BONINI – BIAGIONI 13 – BERTOLINI 4 – GUIDUGLI 3 – LANA 1 – TARDELLI 24 – FERRANDO – SANTINI – MASINI 2

FICECLUM FUCECCHIO: BELLINI 2 – BARNINI 3 – BERTELLI 13 – TAGLIAGAMBE 2 – FLORENZI 12 – MAZZANTI 5 – BILLI 10 – BARSOTTINI – GIACOMELLI 2 – PROFETI 4