Cedolare secca: forse non tutti sanno che..

Quando si stipula un contratto di affitto è possibile esercitare un’opzione che può portare dei vantaggi sia al proprietario che all’inquilino per quanto riguarda le tassazioni.

L’opzione della CEDOLARE SECCA, è un regime di tassazione che se scelto può comportare dei risparmi.

Ecco il risparmio per il proprietario dell’immobile:

Per I contatti a canone libero la cedolare secca è calcolata come il 21% del canone annuo.

Per I contratti a canone concordato, invece, la cedolare secca è stata recentemente rivista e ulteriormente ridotta al 10%(Decreto Legge 102/2013 Cedolare Secca), dal precedente 15%.

E’ possibile inoltre risparmiare fino al 25% su Imu e Tasi.

Il principale vantaggio per il proprietario di casa è indubbiamente l’abbattimento della tassazione sul reddito derivante dal canone d’affitto: su un contratto con cedolare secca per un canone complessivo pari a 12.000 € annui la tassazione sarà pari a 2.520 € (21%) in caso di canone libero e 1.200 € (10%) in caso di canone concordato, posto che l’IRPEF ordinaria prevede una tassazione minima del 23% sul 95% del canone percepito.

Ogni valutazione di convenienza deve ovviamente essere effettuata dal singolo contribuente, in relazione alla sua specifica situazione fiscale, ma la cedolare secca consente risparmi molto consistenti nella grandissima maggioranza dei casi.

Anche gli inquilini ne beneficiano:

– l’adozione della cedolare secca comporta l’azzeramento dell’imposta di registro – calcolata come il 2% del canone annuo moltiplicato per il numero delle annualità – e dell’imposta di bollo – pari a 16 euro ogni 4 facciate scritte del contratto e, comunque, ogni 100 righe – , tasse convenzionalmente ripartite a metà fra proprietario ed affittuario;

– il proprietario che opta per la cedolare secca rinuncia all’adeguamento ISTAT del canone: l’affitto sarà dunque immutato ed immutabile per tutti gli anni di durata del contratto; in assenza di cedolare secca il proprietario potrebbe invece decidere di applicare degli incrementi annuali sul canone calcolati sulla base dell’aggiornamento ISTAT;

– la riduzione della cedolare secca per i canoni concordati, passata negli ultimi anni prima dal 19% al 15% ed ora al 10% può essere utilizzata come arma negoziale nello stabilire l’affitto : se infatti fino a due anni fa la cedolare secca su un affitto concordato di 1.000 € al mese prevedeva una tassazione di 190 €, adesso ne prevede una di 100 €: i 90 € di “sconto fiscale” potrebbero essere divisi fra locatore e affittuario, con un eventuale abbassamento del canone mensile a 950 €.

Ecco le condizioni per poter applicare la cedolare secca: il locatore deve essere una persona fisica. Se sei proprietario del tuo immobile, puoi accedere a questo regime agevolato. Se invece ad esempio il tuo immobile è intestato ad una tua società, questa agevolazione non è disponibile.

Il tuo contratto di locazione può avere le seguenti tipologie: contratto di locazione a canone concordato, della durata di 3 + 2; contratto di locazione a canone libero, della durata di 4 + 4.

Ma… da aprile 2017 il regime di cedolare secca si applica anche ai contratti transitori .

I proprietari di immobili che desideravano dare in affitto un appartamento per periodi brevi, ad esempio a studenti o lavoratori, si ritrovavano esclusi da queste agevolazioni.

Un’interpretazione dell’Agenzia delle Entrate, comunicata a Telefisco 2017, però ha cambiato le carte in tavola. Da adesso, potrai pagare un’imposta sostitutiva del solo 10% anche sui contratti di locazione della durata da 1 a 18 mesi, purché sia indicata la causale che comporta tale limitata durata per esigenze o del proprietario o dell’inquilino.

Alcuni immobili sono esclusi però da tale agevolazione:

Il regime della cedolare secca non si applica agli immobili inclusi nella categoria catastale A/10, ma solo agli immobili ad uso abitativo. Se sei proprietario di locali ad uso ufficio o studio privato, non potrai godere di questa agevolazione.

Ecco infine la tabella degli immobili: scarica la tabella delle categori e catastali.