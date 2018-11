Cavalcavia Fossanuova a Porcari: chiuso per un mese al traffico pesante

PORCARI – Per oltre un mese, da lunedì 19 novembre a sabato 22 dicembre e comunque sino al termine dei lavori, chiude al traffico pesante il cavalcavia autostradale di via Fossanuova a causa di lavori di adeguamento delle barriere di sicurezza laterali programmati dalla Società Autostrade per l’Italia.

Le auto potranno invece circolare, anche se a causa del cantiere il traffico sarà regolato da un senso unico alternato nel tratto compreso tra via Bernardini e via Lazzareschi.

La deviazione degli autocarri di lunghezza superiore a 7,5 mt.. avverrà rispettivamente in via Lazzareschi per quelli provenienti da sud ed in via Carlotti per quelli provenienti da nord, con preavviso all’intersezione tra via Casoni e via Fossanuova.

Per evitare possibili disagi alla circolazione, a beneficio di tutti gli autotrasportatori diretti verso le aziende ubicate in via Fossanuova è stata predisposta un’apposita segnaletica posizionata sulle varie direttrici di ingresso al Paese. A Salanetti per chi proviene dalla via Pesciatina, alla rotonda del Frizzone per chi proviene dall’autostrada e sulla via Romana per chi arriva da Altopascio. La cartellonistica suggerisce anche due percorsi alternativi, uno a nord per raggiungere via Fossanuova e uno a sud per andare in via Lazzareschi.

“Abbiamo fatto il possibile per predisporre un sistema di informazione preciso e capillare – commenta il Consigliere delegato alla Mobilità, Pietro Ramacciotti – con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi alla circolazione stradale. Faremo anche una serie di annunci attraverso il sistema di Alert System per informare i cittadini anche se riteniamo che l’unica modalità efficace per raggiungere coloro che vengono in Paese per motivi di lavoro sia predisporre un’adeguata cartellonista in loco”.