Castelnuovo Garfagnana: servizi temporaneamente sospesi al Centro Socio Sanitario di via Puccini

CASTELNUOVO GARFAGNANA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che, a seguito di un guasto agli impianti idraulici, al momento non è possibile erogare servizi socio-sanitari nella sede del Centro Socio Sanitario di via Puccini a Castelnuovo Garfagnana.

In attesa di un ripristino della struttura, che però potrebbe anche avvenire in tempi piuttosto lunghi, l’Azienda – in accordo con il Comune di Castelnuovo – si è organizzata per allestire all’ospedale “Santa Croce” spazi in cui garantire alcuni servizi territoriali (che verranno indicati nei prossimi giorni), ad integrazione dell’attività che è già assicurata dai centri socio sanitari vicini e che sarà potenziata. Il Puntoinsieme – Servizio Sociale è stato intanto temporaneamente trasferito nella sede del centro amministrativo di Pieve Fosciana.

Si ricorda comunque che nel giro di circa tre mesi (si stanno effettuando i lavori di adeguamento) dovrebbe essere attivato il nuovo moderno centro socio sanitario di Castelnuovo, che segnerà un rilevante miglioramento dal punto di vista strutturale (per dimensioni, accessibilità, materiali ed impiantistica, disponibilità di parcheggi) ed offrirà quindi servizi in linea con le esigenze della cittadinanza.