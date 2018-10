Castelnuovo Garfagnana: riaperto il Centro Socio Sanitario di via Puccini

CASTELNUOVO GARFAGNANA – L’Azienda USL Toscana nord ovest comunica che è stata riaperta oggi (lunedì 15 ottobre) la sede del Centro Socio Sanitario di via Puccini a Castelnuovo Garfagnana, dove alla fine di settembre le attività erano state temporaneamente sospese a seguito di un guasto agli impianti idraulici.

Il direttore di Zona Distretto Franco Chierici ringrazia tutti gli operatori per la disponibilità dimostrata in queste due settimane per rendere nuovamente agibili i locali della struttura.

Si ribadisce, inoltre, che sono in corso i lavori di adeguamento per arrivare in tempi brevi all’attivazione del nuovo moderno centro socio sanitario di Castelnuovo, che segnerà un rilevante miglioramento dal punto di vista strutturale e dei servizi offerti.