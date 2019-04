Castelnuovo di Garfagnana: Open Day Fabbrica

CASTELNUOVO – Sarà una giornata dedicata al futuro quella di sabato 27 aprile, in cui per la prima volta il cantiere Fabbrica aprirà le sue porte a tutti.

In questa occasione sarà possibile non solo conoscere da vicino il progetto di riqualificazione dell’area Ex-Valserchio – che per molti anni è stata una vera e propria ferita aperta nel cuore del paese – ma anche partecipare a una visita guidata del cantiere.

La giornata avrà inizio alle 11.30 con la conferenza stampa di presentazione del progetto di completamento dell’area da parte della proprietà e della direzione dei lavori.

Nel pomeriggio invece, dalle 16.30 alle 18.30, sarà aperta la visita guidata del cantiere con un aperitivo di benvenuto aperto a tutta la cittadinanza.

L’ingresso al cantiere si trova in via per Piazza Marionetti. Si consiglia di indossare calzature sportive e senza tacco.

Per ragioni di sicurezza l’accesso all’area sarà a discrezione dell’organizzazione.