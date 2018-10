Casmatic: fa rotta sul packaging biodegradabile, eco-friendly, plastic-free

LUCCA – Fabio Perini S.p.A presenta per la prima volta al MIAC il confezionamento 100% biodegradabile, eco-friendly e plastic-free realizzato dalle macchine confezionatrici a marchio Casmatic.

Tra i principali valori dell‘azienda vi è quello di perseguire un modello di crescita sostenibile e, proprio in questa logica, di rispetto dell’ambiente. Casmatic propone al mercato Paper Packaging Solution, una innovativa proposta totalmente ecologica.

Le nuove confezioni Paper Packaging Solution sono realizzate in carta vergine “accoppiata” con Mater-Bi, una bioplastica, totalmente riciclabile, 100% biodegradabile e compostabile, 100% plastic-free. Il nuovo Paper Packaging Solution è in fase di ottenimento della certificazione allo smaltimento come rifiuto umido/organico.

Questa proposta non è solo un plus altamente differenziante per tutti i clienti all’avanguardia nel settore e particolarmente sensibili alla sostenibilità, ma garantisce anche un‘eccellente protezione del prodotto. La combinazione tra lo spessore e il peso di carta e il film da 9 micron di Mater-BI rappresenta, infatti, il perfetto mix tra capacità di protezione del prodotto, tenuta dell’imballo e prezzo, che è paragonabile a quello del classico polietilene. La carta protegge il contenuto, mente la bioplastica interna favorisce la sigillatura del pacco.

Le confezioni presentate al MIAC sono realizzate con due macchine confezionatrici di ultima generazione: Casmatic A6T e CMW1000.