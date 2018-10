Cartasia triplica i visitatori e sceglie il Giappone come paese ospite per l’edizione del 2020

LUCCA – Settanta chilometri di carta utilizzati, 300mila contatti sui social con 1500 post dedicati solo su Instagram, più di 400 artisti coinvolti sin dalle selezioni, oltre 100 volontari e 70 membri del team di Metropolis coinvolti nel progetto. Ma soprattutto, più di 10mila visitatoriper le mostre indoor al Mercato del Carmine e a Palazzo Ducale(il 40 per cento dei quali stranieri) e migliaia di persone che si sono fermate ad ammirare le sorprendenti opere monumentali sparse per la città. Se i numeri aiutano a quantificare il successo di una manifestazione, l’edizione 2018 di Cartasia-Lucca Biennale ha messo la freccia e ha decisamente superato i risultati degli anni passati, affermandosi come una delle iniziative culturali di maggior successo nel panorama lucchese e ribadendo il suo ruolo guida a livello nazionale e internazionale nel settore dalla paper art, della carta applicata a design e, proprio da quest’anno, anche all’architettura.

Il modello Lucca Biennale, dunque, basato su due mesi di arte diffusa, installazioni temporanee, progetti a cavallo tra design e sociale, workshop e conferenze sull’utilizzo futuro di un materiale che a Lucca rappresenta fin da un lontano passato un solido pilastro dell’economia, piace sempre di più. Così come è piaciuta l’idea di avere un paese ospite per ogni edizione, con il quale instaurare fin dalla programmazione un solido rapporto di collaborazione e scambio, tra arte e innovazione. Nel 2018 a Lucca sono arrivati i rappresentanti dell’Università di Tongji (Shanghai). Nel 2020, invece, il paese ospite sarà il Giappone, altra nazione dove la carta ha segnato la storia e continua a rivestire un ruolo importante. I primi contatti sono già stati avviati, la macchina organizzativa della 10ª edizione di Cartasia-Lucca Biennale è al lavoro da tempo.

Nel frattempo, si è confermata un’altra tradizione, quella della ricollocazione stabile di alcune delle statue monumentali in centro storico, in attesa della prossima Biennale. Alle quattro opere donate alla città nel 2016 (“Hoodie”, “La piramide della pace” e gli “Struzzi” ancora visibili alla Sortita di S. Paolino, e “Mother” sotto al baluardo S. Pietro), si aggiungono tre statue che hanno riscosso un grande successo durante la manifestazione: “Paperman” del britannico James Lake e “Spazio liminale” di Manuela Granziol (la “bambina” fatta di tanti pezzettini di carta piegati a rappresentare la complessità dell’esistenza umana e dell’adolescenza, fotografata da migliaia di persone e rimbalzata in altrettanti post sui social) sono stati sistemati alla Sortita del Bastardo, a poca distanza dal Museo della Francigena. “Silent Shell, Chaotic Shell”, per due mesi di casa sotto il loggiato di Palazzo Pretorio, è andata a impreziosire il Mercato del Carmine, posizionata al centro dello storico stabile il cui recupero è giunto quasi al termine.