A piazzale San Donato ‘spuntano’ le tende di cartone di Nicolas Bertoux per Cartasia-Lucca Biennale [Foto]

LUCCA – Tende di cartone? A Lucca si può, grazie a Cartasia-Lucca Biennale. A realizzarle è stato Nicolas Bertoux, artista francese, versiliese d’adozione e direttore artistico della sezione outdoor di Cartasia-Lucca Biennale, che ha progettato “Pirouette” (piroetta) una tenda modulare in cartone che può essere usata nelle più disparate situazioni.

Le tende sono state allestite questa mattina (19 settembre) a Lucca negli spazi esterni dell’ex Cavallerizza, per dare vita all’idea di Bertoux e provare, come già la struttura architettonica realizzata dagli studenti dell’Università di Tongji a piazzale S. Donato, che carta e cartone possono davvero diventare materiali fondamentali per il design e l’architettura del futuro. Alla presentazione hanno partecipato il direttore generale della Biennale, Emiliano Galigani, l’autore del progetto, Nicolas Bertoux, gli assessori del Comune di Lucca Serena Mammini e Valentina Mercanti.

«Devo ringraziare il Comune di Lucca – ha commentato Galigani all’inaugurazione dell’installazione – per la collaborazione che ci ha dato, permettendoci in questo modo di realizzare progetti come quello che inauguriamo questa mattina e di utilizzare degli spazi veramente speciali quali il Mercato del Carmine».

Galigani sottolinea anche il fatto che la Biennale sta crescendo in maniera esponenziale e che, guardando avanti, proseguirà sulla strada di coinvolgere a ogni edizione un Paese straniero diverso, così come punterà sempre più sull’architettura di carta e cartone, una nuova frontiera che sta dando degli importanti risultati anche in termini progettuali.

Sui Paesi esteri da coinvolgere è intervenuta anche l’assessore alle Attività Produttive, Valentina Mercanti: «La mia speranza è che vi sia una sempre maggiore collaborazione – dice – tra le varie manifestazioni, affinché non accada eventi diversi ospitino Paesi diversi, ma si possa arrivare ad avere lo stesso Paese protagonista di diverse manifestazioni, magari che coinvolgono arti diverse, in modo da poter rendere ancora più interessante quella presenza».

Serena Mammini, invece, mette l’accento sul fatto che la scelta del Mercato del Carmine è nata da un problema sorto in corso di allestimento dell’edizione 2018 di Cartasia: «Il successo della mostra al Carmine, la sua bellezza e la valorizzazione stessa della struttura sono la dimostrazione pratica di come un problema possa diventare una risorsa e ringrazio Cartasia che ci ha permesso di sfruttare al meglio questa opportunità, dando vita a una mostra di livello realmente internazionale».

Ma, ovviamente, al centro dell’attenzione vi sono le ‘tende’ di Bertoux: «Penso a queste tende – afferma l’artista – come possibile soluzione a situazioni di emergenza, ma anche come un qualcosa di cui usufruire nelle stazioni o nei luoghi di ricovero dei senza tetto. Si tratta di strutture a bassissimo costo, di facile montaggio che possono dare un grande aiuto nelle situazioni di emergenza e non solo in quello, senza contare il loro potenziale ludico che è comunque molto forte».

“Pirouette” si fonda su tre pilastri: quello sociale è il pilastro fondamentale, dal quale sono nati l’idea e il progetto. Quindi c’è quello culturale, che vede ancora una volta intrecciarsi la storia della carta con quella di Lucca, dove questo materiale si produce dal 1300. Infine, il design e, in particolare, carta e cartone applicati al design. Un filone, quest’ultimo, avviato dalla Biennale nell’edizione 2016.

Le tende sono state progettate principalmente come mezzo per affrontare un’emergenza abitativa. Possono essere utilizzare per dare rifugio temporaneo a sfollati (pensiamo a un terremoto o ad altre calamità naturali), a profughi, a persone che non hanno una casa e che hanno bisogno di un posto dove ripararsi anche solo per una notte.

Possono, inoltre, essere unite l’una all’altra, formando dei piccoli nuclei abitativi capaci di ospitare una famiglia o un gruppo di persone. In maniera veloce e assolutamente ecocompatibile, può essere creato un agglomerato di tende per dare riparo a una piccola comunità.

Ovviamente, non si tratta di soluzioni a lungo termine, ma in certe situazioni anche un riparo che duri solo un paio di giorni può fare la differenza.

Le tende sono anche un oggetto di design. Sono state progettate e studiate in maniera tale da essere semplici da produrre e veloci da assemblare. La rapidità nel montaggio è essenziale in particolar modo nelle situazioni di emergenza.

Pirouette è stata pensata per essere riciclabile al 100% e garantire una ottima robustezza. Non solo i pannelli che le costituiscono, ma anche i bulloni necessari per il montaggio possono essere realizzati in un particolare cartone compresso che garantisce altissima resistenza a stress di vario genere.

Come oggetto di design, le tende possono essere adattate a molte altre situazioni. Possono diventare un gioco per i bambini, il riparo di una notte per chi partecipa a un concerto o a un festival o un contenitore di oggetti durante una manifestazione.