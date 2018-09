Carnevale Pietrasantino: Maria Adele Cecchini è Miss Carnevale 2019

PIETRASANTA – Maria Adele Cecchini è Miss Carnevale 2019. La portacolori della contrada Antichi Feudi è la più bella del reame. Al secondo posto Celeste Lari della contrada Africa Macelli, al terzo Adriana Ligia Tutuiani de La Corte. Il Carnevale Pietrasantino ha la sua regina. Studente del Liceo Scientifico Barsanti e Matteucci, segno zodiacale acquario, ginnasta, il suo piatto preferito sono, nemmeno a dirlo, i Tordelli. Solare, divertente ed iperattiva – così si è definita – sogna un viaggio in Australia.

Platea tutta esaurita sullo sfondo della Rocca e di Piazza Duomo per il tradizione appuntamento di apertura delle iniziative del Carnevale. 12 le miss in gara che hanno sfilato prima in maschera, poi con abito casual, costume da bagno ed in abito da sera per dimostrare di meritare la corona della Miss. Tifo da stadio, spettacolo, freschezza e divertimento: rispettati tutti gli ingredienti della vigilia. Lavoro difficilissimo per la giuria che ha faticato, e non poco, per consegnare il verdetto al fotofinish. Squalificate dalla commissione di verifica per irregolarità di uno degli abiti utilizzati per la sfilata La Collina, La Brancagliana e Il Tiglio / La Beca. Impeccabile la conduzione di Federico Conti accompagnato sul palco da una emozionata Miss uscente Enola Bresciani e dalle due maschere Sprocco e Scalpellina e raggiunto nel finale dal Sindaco, Alberto Giovannetti e dall’Assessore alle Tradizioni Popolari, Andrea Cosci per le premiazioni. “Nel prossimo bilancio – ha assicurato il primo cittadino – cercheremo di incrementare le risorse destinate alle contrade per sostenere un impegno che dura tutto l’anno e non solo in occasione della Miss, dei corsi o del torneo di calcio. La nostra amministrazione è all’antica: vogliamo rispettare gli impegni con i cittadini ed in questo caso con le contrade, che sono il motore e l’anima del nostro Carnevale. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato a questa edizione a partire dall’assessore Andrea Cosci, gli uffici, tutti i presidenti delle singole contrade, la giuria e le famiglie”.

I prossimi appuntamenti con il Carnevale Pietrasantino mettono in agenda la Festa della Canzonetta (Sprocco e Scartocciata) in programma al Teatro Comunale nei giorni 23, 24, 25 e 26 gennaio; i quattro corsi mascherati in agenda il 10, 17 e 24 febbraio con il 3 marzo individuato come corso di riserva in caso di pioggia del torneo delle contrade dal 15 maggio al 21 giugno allo Stadio Comunale. Invariati, rispetto allo scorso anno, anche i prezzi dei biglietti per tutti gli eventi. Per i bambini di età inferiore a 10 anni e per gli over 70, oltre che per le mascherate collegate alle contrade, è gratuito per i corsi mascherati e per il torneo di calcio.