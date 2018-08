Carnevale Pietrasantino: 12 bellezze in gara, cercasi Miss Carnevale

PIETRASANTA – Cercasi la nuova Miss Carnevale. Tutto pronto per il primo degli eventi che caratterizzano il calendario degli appuntamenti del Carnevale Pietrasantino promosso dal Comune di Pietrasanta e dall’Assessorato alle Tradizioni Popolari: la elezione della più bella delle contrade. 12 le Miss in rappresentanza delle contrade pietrasantine in gara che venerdì 31 agosto (inizio ore 21.00) sulla passerella allestita al Campo della Rocca sullo sfondo di Piazza Duomo, si contenderanno la fascia più ambita ed importante. La nuova Miss erediterà la fascia da Enola Bresciani della contrada Pollino Traversagna trionfatrice la scorsa edizione. Sul palco ci saranno anche Sprocco e Scalpellina, le due maschere ufficiali del Carnevale. Conduce Federico Conti, giornalista e volto di NoiTv confermato alla conduzione della serata evento dedicata alla bellezza, alla simpatia e allo spirito contradaiolo. «Il Carnevale Pietrasantino può iniziare – spiega Andrea Cosci, Assessore alle Tradizioni Popolari –. Ci aspettano mesi di intenso lavoro e divertimento nel segno della competizione, del rispetto e soprattutto del divertimento. Buona Miss a tutti».

In passerella vedremo Silvia Fialdini sfilare per i colori della contrada La Lanterna; Rebecca Biagi per la Marina; Stella Da Prato per il Pollino – Traversagna; Beatrice Leonardi per Pontestrada; Aisha Poli per Strettoia; Celeste Lari per Africa – Macelli; Maria Adele Cecchini per Antichi Feudi; Annalisa Silicani per Brancagliana; Melissa Ricci per Il Tiglio – La Beca; Azzurra Tognetti per La Collina; Adriana Ligia Tutuianu per La Corte; Sofia Sanna per Valdicastello (foto di Mirko Massei).

Nel frattempo la neo amministrazione ha approvato il calendario degli eventi del Carnevale Pietrasantino. La Festa della Canzonetta (Sprocco e Scartocciata) si terrà, come ogni anno, al Teatro Comunale nei giorni 23, 24, 25 e 26 gennaio; quattro i corsi mascherati in agenda il 10, 17 e 24 febbraio con il 3 marzo individuato come corso di riserva in caso di pioggia mentre il torneo delle contrade dal 15 al 21 giugno allo Stadio Comunale. Invariati, rispetto allo scorso anno, anche i prezzi dei biglietti per tutti gli eventi. Per i bambini di età inferiore a 10 anni e per gli over 70, oltre che per le mascherate collegate alle contrade, è gratuito per i corsi mascherati e per il torneo di calcio.

Per informazioni www.comune.pietrasanta.lu.it e pagina www.facebook.com/comunedi.pietrasanta?fref=ts