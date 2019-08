Capriglia, accesi punti luce e regolamentata viabilità via della Fornace

PIETRASANTA – Potenziata l’illuminazione e regolamentata con il doppio senso per un tratto di viabilità nel tratto di via della Fornace a Capriglia. Come richiesto dai residenti l’amministrazione di Giovannetti ha mantenuto altri piccoli impegni con la frazione che presto sarà nuovamente interessata dal secondo importante lotto di lavori per la messa in sicurezza della frana grazie al maxi finanziamento (720 mila euro) ottenuto dalla Regione Toscana.

Negli scorsi mesi erano stati aumentati il numero di cestini presenti nella frazione per contrastare il fenomeno dell’abbandono di rifiuti e cartacce, riattivato l’antico sentiero che dal centro storico porta nel borgo, sentiero che ha trovato un alto gradimento da parte degli appassionati ed installata la telecamera all’ingresso di via Capriglia. Ed ancora il gioco donato da privati per il parco giochi della frazione. A verificare gli interventi è tornato nelle frazioni collinari di Capriglia e Capezzano Monte il Sindaco, Giovannetti insieme al Capo di Gabinetto, Adamo Bernardi. “Siamo impegnati ogni giorno – spiega il primo cittadino – sul territorio per seguire gli interventi che abbiamo programmato, incontrare i cittadini ma anche per vedere quello che non va. Voglio personalmente rendermi conto degli interventi e delle manutenzioni per migliorare l’efficienza della nostra azione sul territorio e prevenire, se possibile, situazioni di criticità”.

L’amministrazione comunale ricorda che i cittadini hanno a disposizione l’UrpWeb per eventuali segnalazioni e seguire il suo percorso all’interno degli uffici. I cittadini possono rivolgersi direttamente al numero verde GRATUITO allo 800868130 oppure allo 0584. 795234 o scrivendo a urp@nullcomune.pietrasanta.lu.it allegando anche documentazione fotografica. Registrandosi al servizio UrpWeb è possibile inserire direttamente la segnalazione e seguire il suo percorso: vai al link diretto per http://www.comune.pietrasanta.lu.it/home/comune/amministrazione-trasparente/organizzazione/articolazione-degli-uffici/urp/segnalazioni-all-urp

L’ufficio, ospitato al primo piano di Palazzo Municipale (Piazza Matteotti), è aperto da lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00.