Cappuccetto Rosso in scena alla Versiliana dei Piccoli martedì 9 luglio

MARINA DI PIETRASANTA – Dopo il successo dello spettacolo di debutto, il sipario della Versiliana dei Piccoli torna ad alzarsi con un grande classico delle fiabe. Martedì 9 luglio alle 18.30 sarà infatti in scena “CAPPUCCETTO ROSSO” di Enrico Spinelli, uno spettacolo adatto ai bimbi di tutte le età, produzione Pupi di Stac, che con attore e burattini proporrà una fedele e classica versione della nota fiaba, ambientata però nella campagna toscana, qua e là punteggiata da lazzi e intermezzi tipici della nostra tradizione regionale e con un lupo un po’ particolare…Tutto ha inizio proprio con il lupo che, dopo aver trovato per terra un libro un po’ sciupato dove manca l’ultima pagina, stimolato dal contenuto della fiaba di cui non sa il finale si mette sulle tracce della bambina che sta andando dalla nonna ammalata.

Lo spettacolo è promosso e organizzato da Fondazione Versiliana e Fondazione Toscana Spettacolo con la consulenza artistica de Lo Studio Martini. Biglietto euro 5,00

Presentando all’ingresso dello spazio bambini il biglietto dello spettacolo del giorno, si potrà accedere alle attività con un biglietto ridotto del costo di 1,00 €

Lo spazio bambini ospiterà anche come di consueto, a partire dalle 17:00, i laboratori creativi e artistici con tempere, pennarelli e matite per dar libero sfogo alla propria fantasia, oltre all’”angolo morbido” per i piccolissimi.